Опасные улицы Кишинева: таксист сбил девушку на пешеходном переходе

Жуткое ДТП в столице: таксист сбил на пешеходном переходе 24-летнюю девушку – пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Чудовищное происшествие в Кишиневе: таксист сбил на пешеходном переходе девушку, которая переходила улицу в регламентированном порядке.

По информации инспектората полиции Кишинева, сообщение о ДТП поступило около 20.00. Инцидент произошел на бульваре Кантемира. Речь идет о 24-летней жительнице Кишинева, которую после аварии доставили в тяжелом состоянии в больницу. Девушка находится в реанимации.

За рулем автомобиля модели "Dacia", который принадлежит столичной компании такси, находился 43-летний мужчина, проживающий в Кишиневе. Он рассказал в деталях, как произошло ДТП. По его словам, он не заметил девушку, которая переходила дорогу по "зебре", из-за плохих метеоусловий. Мужчина задержан на 72 часа.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или использования транспортных средств. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы с лишением водительских прав на срок до четырех лет.

За сутки в Кишиневе зарегистрировано 68 ДТП, в результате которых пострадали девять человек. При этом трое водителей покинули место происшествия. Они объявлены в розыск. Им грозит лишение прав на срок от двух до трех лет. Всего за сутки оштрафованы 35 водителей на 900-1500 леев (50-85 долларов).