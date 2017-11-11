Внимание: в Кишиневе пропал мальчик - он ушел со двора своего дома и отправился на общественном транспорте в сторону Ботаники

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Пользователи соцсетей в Кишиневе со ссылкой на данные полиции сообщают, что в столице пропал мальчик.

Из данных, приведенных в распространяемой по facebook публикации, известно, что мальчику 8 лет, его зовут Кристиан Донич, живет на Старой почте под опекой дедушки.

В соцсетях сообщают, что у школы Кристиана видела девочка, которая сказала, что у него не было ключей, и он стал ждать дедушку. Известно, что Кристиан сел у кинотеатра Patria, что в центре города, в 22-й троллейбус в поехал в сторону Ботаники. Ребенка увидела там женщина, которая вышла на остановке у супермаркета MallDova. Она рассказала обо всем полиции.

Ребенок одет в синюю школьную форму (пиджак и брюки) и белую рубашку обут в черные туфли, на спине синий школьный рюкзак. Рост 1,43 метра, волосы темные.

Тех, кто видел Кристиана или что-что знают о нем, просят позвонить по номерам телефонов 069779559, 078816102 или 902. Поисками занимается Инспекторат полиции столичного сектора Рышкань.