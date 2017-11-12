Кошмарная ночь во Флорештах: в общежитии произошел пожар

Пожар и эвакуация в одном из городов Молдовы: как горело здание общежития в ночь на воскресенье

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Пожар в общежитии молдавского города Флорешты: по среди ночи спасатели эвакуировали десятки людей, несколько человек доставлены в больницу, сообщили в воскресенье в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям при МВД Молдовы.

"Этой ночью пожарные эвакуировали 80 человек из общежития по улице Михай Витязул, 11, в городе Флорешты. Помощь спасателей понадобилась в 03.42 после того, как на первом этаже центрального блока здания вспыхнул пожар. На место прибыли два расчета. Спасатели эвакуировали людей и ликвидировали возгорание", — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, огонь уничтожил четыре квадратных метра мусора на первом этаже, а токсичный дым поднялся вверх. Таким образом, медицинская помощь понадобилась семерым гражданам, включая троих детей, которые отравились угарным газом.

"Все пострадавшие доставлены в районную больницу. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства и причины пожара", — добавили в ведомстве.