Крупная партия поддельных анаболиков застряла в Молдове

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Более 430 тысяч таблеток стероидов были изъяты в рамках операции правоохранительных органов. Они предназначались для незаконных поставок в страны ЕС и США. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Валериу Бодян.

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Следствие по этому делу началось в апреле 2017 года, когда к правоохранителям поступила информация от румынских коллег о задержании двух граждан республики, перевозивших через границу анаболики на сумму свыше миллиона леев. Таким образом, удалось раскрыть всю схему контрабанды. Работали вместе с прокурорами сотрудники Таможенной службы и СИБа.

"В страну ввозили сырье, затем упаковывали его, выдавая за производство различных компаний как местных, так и заграничных. Речь идет о подделке такого товара. Заказы делали, в основном, онлайн, через конкретные сайты, на которые могли заходить, в основном, из заграницы", — пояснил Бодян.

По его словам, затем стероиды доставляли в страны Евросоюза и США различными способами – посылками по почте, самолетами и автомобильным транспортом.

В результате следственных действий под арест помещены 13 человек. Еще трое находятся в международном розыске, а один – под судебным контролем. Изъяты более 430 тысяч таблеток, приготовленных к продаже, а также свыше 4,7 тысячи ампул анаболиков, более 29 тысяч долларов, свыше 70 тысяч евро и более 40 тысяч леев. Также найдены 61 банковская карта, три аппарата, блокирующие сигнал записывающих устройств.

Как пояснил прокурор, установлено, что страна происхождения сырья – Китай. Его по почте пересылали ответственному за получение. После проводилась расфасовка и далее осуществлялось распространение.

"Только за одну партию стероидов, поставленную в ноябре, получены наличными 180 тысяч долларов США. Установлено, что чистый доход от поставок такого товара автомобильным транспортом составил порядка полумиллиона долларов США", — заявил Бодян.

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Прокурор добавил, что в настоящее время известно — группировка действовала с 2014 года, но не исключено, что их деятельность осуществлялась и ранее.

"Данный случай отличается от других. Деятельность была хорошо продумана. Члены группировки не знали других участников и организатора. Среди задержанных есть таможенник, которого подозревают в содействии попадания на территорию Молдовы партии товара. Он организовал все так, чтобы не проводилась проверка на Таможне", — заявил начальник управления уголовного преследования Таможенной службы Лилиан Мырка.

Правоохранительные органы проверяют и то, были ли среди участников группировки другие чиновники. Особенно это касается того, как анаболики вывозили из Молдовы.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.