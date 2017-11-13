17:34 13 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Молдавские деньги

Крупная партия поддельных анаболиков застряла в Молдове

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Происшествия
Получить короткую ссылку
17 0 0

Правоохранительные структуры представили новые подробности громкого дела с незаконной продажей анаболиков, как выяснилось, поддельных

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Более 430 тысяч таблеток стероидов были изъяты в рамках операции правоохранительных органов. Они предназначались для незаконных поставок в страны ЕС и США. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Валериу Бодян. 

Таможня
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Раскрыта схема, как таможенники пропускали контрабанду через границу

Следствие по этому делу началось в апреле 2017 года, когда к правоохранителям поступила информация от румынских коллег о задержании двух граждан республики, перевозивших через границу анаболики на сумму свыше миллиона леев. Таким образом, удалось раскрыть всю схему контрабанды. Работали вместе с прокурорами сотрудники Таможенной службы и СИБа.

"В страну ввозили сырье, затем упаковывали его, выдавая за производство различных компаний как местных, так и заграничных. Речь идет о подделке такого товара. Заказы делали, в основном, онлайн, через конкретные сайты, на которые могли заходить, в основном, из заграницы", — пояснил Бодян.

По его словам, затем стероиды доставляли в страны Евросоюза и США различными способами – посылками по почте, самолетами и автомобильным транспортом.

В результате следственных действий под арест помещены 13 человек. Еще трое находятся в международном розыске, а один – под судебным контролем. Изъяты более 430 тысяч таблеток, приготовленных к продаже, а также свыше 4,7 тысячи ампул анаболиков, более 29 тысяч долларов, свыше 70 тысяч евро и более 40 тысяч леев. Также найдены 61 банковская карта, три аппарата, блокирующие сигнал записывающих устройств.

Как пояснил прокурор, установлено, что страна происхождения сырья – Китай. Его по почте пересылали ответственному за получение. После проводилась расфасовка и далее осуществлялось распространение.

"Только за одну партию стероидов, поставленную в ноябре, получены наличными 180 тысяч долларов США. Установлено, что чистый доход от поставок такого товара автомобильным транспортом составил порядка полумиллиона долларов США", — заявил Бодян. 

Наркотики
© Sputnik/ Oleg Zoloto
Экстази в посылке: в Молдове пресекли контрабанду наркотиков

Прокурор добавил, что в настоящее время известно — группировка действовала с 2014 года, но не исключено, что их деятельность осуществлялась и ранее.

"Данный случай отличается от других. Деятельность была хорошо продумана. Члены группировки не знали других участников и организатора. Среди задержанных есть таможенник, которого подозревают в содействии попадания на территорию Молдовы партии товара. Он организовал все так, чтобы не проводилась проверка на Таможне", — заявил начальник управления уголовного преследования Таможенной службы Лилиан Мырка.

Правоохранительные органы проверяют и то, были ли среди участников группировки другие чиновники. Особенно это касается того, как анаболики вывозили из Молдовы.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

По теме

Хитрые контрабандисты: как незаконно возили товары из Украины в Молдову
Молдавский контрабандный бизнес: на чем зарабатывают миллионы леев
Как Молдову сделали транзитной точкой контрабанды из Украины
Теги:
подделка, анаболики, схема, контрабанда, Лилиан Мырка, Валериу Бодян, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Универмаг Ориго на привокзальной площади Риги сияет огнями
    Рождество по дешевке

    Лучшим городом для проведения рождественских каникул признана столица Латвии – именно здесь рождественский шопинг оказался выгоднее всего в Европе.

  • Трансексуал, архивное фото
    Нетолерантная Литва

    В Сейме Литвы зарегистрировали законопроект, предполагающий запрет на любые процедуры, направленные на изменение пола человека.

  • Европейский квартал в Брюсселе
    Углубить и расширить

    Декларация о намерениях по углублению оборонного сотрудничества между государствами-членами Европейского Союза будет подписана в Брюсселе 13 ноября.

  • Александр Гордон
    Обидно, клянусь!

    Азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев разместил в интернете видео, в котором он рассказывает о том, как телеведущий Александр Гордон выгнал его из студии.

  • Студенты протестуют против решения о прекращении отсрочки
    Шире круг

    Протестующие против отмены отсрочки от армии студенты Ереванского госуниверситета намерены втянуть в акцию учащихся других вузов.

  • Архивное фото космодрома Байконур
    Третьим будешь?

    Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность вхождения в совместный российско-казахстанский космический проект "Байтерек".

  • Уборка урожая зерна. Архивное фото
    По зернышку

    Как рекордный урожай зерновых в России стал причиной уменьшения объемов ввоза в Кыргызстан уже оплаченного казахстанского зерна.

  • Национальный банк Таджикистана, архивное фото
    Просьба о помощи

    Нацбанк Таджикистана попросил помощи международных финансовых институтов в реформе банковской сферы и привлечении зарубежных консультантов.

  • Задержанные мигранты во время рейда полиции
    Отправили восвояси

    Из Екатеринбурга в Ташкент выдворили 33 узбекистанца из-за нарушений правил пребывания на территории России.

  • Встреча президентов России и Южной Осетии Владимира Путина и Анатолия Бибилова
    Встреча в верхах

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с официальным визитом в Москву, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

  • Универмаг Ориго на привокзальной площади Риги сияет огнями
    Рождество по дешевке

    Лучшим городом для проведения рождественских каникул признана столица Латвии – именно здесь рождественский шопинг оказался выгоднее всего в Европе.

  • Трансексуал, архивное фото
    Нетолерантная Литва

    В Сейме Литвы зарегистрировали законопроект, предполагающий запрет на любые процедуры, направленные на изменение пола человека.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Землетрясение на ирано-иракской границе
Землетрясение на Ближнем Востоке: здания "сложились" как карточные домики
Люди выбегали из зданий во время землетрясения в Иране
Люди выбегали из зданий во время землетрясения в Иране
Как правильно оплатить патент в Москве
Важно знать: как правильно оплатить патент в Москве

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться