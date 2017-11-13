Женщина, порезавшая детей в Кишиневе, в тюрьму не сядет

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Прокуроры завершили расследование и передали в суд материалы уголовного дела по факту попытки убийства жительницей столицы своих детей и попытки свести счеты с жизнью.

В начале августа 2017 года в столичном секторе Ботаника на улице Трандафирилор местная жительница нанесла ножевые ранения двум своим детям и пыталась покончить с собой. Вызов полиции сделали врачи скорой помощи, которых на место происшествия позвала бабушка детей. По данным правоохранительных органов, мать 1981 года рождения нашли с порезанными венами. У девочки 2016 года рождения и мальчика 2005 года рождения выявлены десятки ножевых ранений. Всех в тяжелом состоянии доставили в больницу. В итоге они выжили. По факту случившегося открыли уголовное дело.

"Прокуроры затребовали проведение судмедэкспертизы, которая показала, что женщина страдает шизофренией. Ее признали невменяемой и поместили в психиатрическую клинику. Прокуроры требуют у судебной инстанции применение по отношению к ней принудительных меры медицинского характера", — сообщили в понедельник в Генпрокуратуре страны.

Согласно статье 23 УК РМ, "не подлежит привлечению к уголовной ответственности лицо, которое в момент совершения вредного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло отдавать себе отчет в своих действиях или бездействии либо руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного психического расстройства или иного болезненного состояния. К такому лицу на основании решения судебной инстанции могут быть применены принудительные меры медицинского характера, предусмотренные настоящим кодексом".