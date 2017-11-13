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пешеходный переход

Полиция бессильна: ребенка сбили у стадиона, виновник не найден

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Происшествия
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Правоохранительные органы Комрата до сих пор не обнаружили водителя, который сбил шестилетнего мальчика

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Полиция Комрата обратилась к местным жителям с просьбой помочь в поисках водителя, который сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места происшествия. 

Авария в Кишиневе
© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV
Где в Кишиневе постоянно случаются ДТП и аварии

Инцидент произошел 10 ноября на улице Ленина в Комрате. Ребенок переходил улицу по пешеходному переходу у стадиона. В этот момент его сбил автомобиль, который до сих пор не удалось разыскать.

Пострадавшего доставили в больницу с острой черепно-мозговой травмой и ушибами различных частей тела. Он не смог подробно рассказать о том, кто его сбил. Поэтому полиция просит местных жителей, которые располагают какими-либо сведениями, видеозаписями или стали очевидцем этого ДТП, сообщить об этом по телефонам: 0 (298) 2-57-95, 0789 88 260.

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Теги:
виновник, ребенок, поиск, ДТП, авария, Комрат
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