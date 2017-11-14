Без стыда: очередное хамство кишиневских водителей попало на видео

В центре Кишинева "зебра" – не место для пешеходов: ни один из 11 водителей не уступил место женщине на пешеходном переходе

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. В центре Кишинева невозможно перейти дорогу по пешеходному переходу. Особенно это касается нерегулируемых перекрестком, то есть тех, где нет ни светофора, ни полицейского-регулировщика.

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Видеозапись, опубликованная в Сети, показывает, как у самого здания парламента, на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Марии Чиботарь, женщине пришлось ждать на пешеходном переходе, пока целых 11 автомобилей не пронесутся мимо. Ни один из этих водителей не уступил переходу дорогу на "зебре"! Только потом, когда все эти машины проехали, женщина с опаской перебежала проезжую часть.

Запись была сделана камерой, установленной на лобовом стекле другого автомобиля, водитель которого терпеливо ждал, пока пешеходке удастся пересечь проезжую часть.