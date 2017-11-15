Страшная трагедия: трое детей сгорели в Молдове

В Глодянском районе трое детей сгорели в собственном доме - на месте происшествия работает полиция

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Специалисты противопожарной лаборатории и полицейские работают в среду на месте пожара, произошедшего ночью в селе Дану Глодянского района и унесшего жизни троих детей.

Как сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, звонок поступил в 00.16. На место происшествия выехали два пожарных расчета.

Чтобы локализовать возгорание в частном жилом доме, им потребовалась 21 минута. За это время успели сгореть 12 квадратных метров помещения, где обнаружили обгоревшие тела трех детей – 7-летней девочки, 4-летнего мальчика и девочки, который был всего месяц.

На данный момент причины случившегося выясняют.