Безответственные родители: сколько детей были травмированы в ДТП

Правоохранительные органы представили данные о том, сколько детей пострадали в авариях по вине родителей

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. За десять месяцев 2017 года в дорожно-транспортные происшествия по вине родителей попали 118 детей, которые были пассажирами автомобилей.

Об этом сообщили в четверг в Национальном инспекторате по патрулированию Генинспектората полиции МВД РМ.

Как уточнили в ведомстве, в результате этих аварий 90 детей получили травмы, из которых 16 – крайне тяжелые, а еще трое – погибли.

В связи с этим правоохранительные органы напоминают, что очень опасно перевозить маленьких детей на руках или на переднем сидении. Для них нужно иметь специальный стул. Кроме того, обязательно нужно научить детей пользоваться ремнем безопасности.