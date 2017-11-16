В Кишиневе задержали насильника несовершеннолетней - ему грозит до 12 лет тюрьмы

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. В Кишиневе полиция задержала 19-летнего жителя столицы по подозрению в совершении акта сексуального насилия над 15-летней девушкой.

Полиция занялась этим вопросом после того, как в органы обратились родители потерпевшей.

Преступление было совершено на Ботанике. Известно, что жертва надругательства познакомилась с подозреваемым в кругу друзей во время распития алкогольных напитков. По словам потерпевшей, сексуальный акт был совершен без ее согласия. Все обстоятельства выясняются с помощью назначенной судебно-медицинской экспертизы.

Молодой человек задержан на 30 дней. Если суд признает вину, ему грозит до 12 лет тюрьмы.