Гибель троих детей при пожаре в Молдове: поджог или случайность

Специалисты выдвинули несколько версий, по какой причине мог возникнуть пожар в Глодянском районе при котором погибли трое детей

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Смешанная комиссия выдвинула четыре версии возникновения возгорания в жилом доме в селе Дану Глодянского района, где погибли трое детей. Об этом сообщили в четверг в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ.

Трагедия произошла ночью 14 ноября. На место происшествия выехали два пожарных расчета. Чтобы локализовать возгорание в частном жилом доме им потребовалась 21 минута. За это время успели сгореть 12 квадратных метров помещения, где обнаружили обгоревшие тела трех детей – 7-летней девочки, 4-летнего мальчика и девочки, которой был всего месяц.

"Среди предварительных версий, которые расследуются: нарушение правил противопожарной безопасности при использовании газовой плиты, нарушение правил при использовании печи, намеренный поджог и короткое замыкание", — сообщили в СГЗЧС.

Как уточнили в ведомстве, в течение десяти дней должна быть установлена окончательная версия.