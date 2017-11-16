Женщина в Молдове родила ребенка на автобусной остановке

Врачам пришлось бороться за жизнь младенца, который родился прямо на автобусной остановке

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. В Кагуле произошел очень необычный случай – женщина родила ребенка прямо на автобусной остановке. Информацию об этом подтвердили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

Как уточнили в учреждении, в скорую помощь о родах на улице все же сообщили. В итоге на место выехал экипаж.

"Бригада скорой помощи прибыла на место спустя четыре минуты. Врачи констатировали, что роды уже прошли. Младенец находился в критическом состоянии. У него отсутствовали рефлексы, пульс и дыхание", — сообщили в Центре.

Медики тут же начали проводить процедуру реанимации и освобождения дыхательных путей.

"Спустя 8 минут жизненные функции были восстановлены. Ребенка и женщину госпитализировали в роддом Кагула", — подчеркнули в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

В настоящее время, по информации врачей, состояние малыша улучшилось, но он продолжает получать медпомощь.