Опасные улицы: люди ломают ноги в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. В центре Кишинева мужчина сломал ногу, упав в яму, вырытую на тротуаре работниками коммунальных служб.

Судя по фото, яма эта — на недавно реконструированном проспекте Штефан чел Маре и была она сделана для того, чтобы потом посадить там дерево.

"Внимание — ямы в Кишиневе. Этот мужчина спешил сесть в троллейбус и сломал ногу", — гласит подпись под фотографией на странице движение СтопХам в facebook.

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Пользователи соцсети в комментариях стали возмущаться.

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"Я тоже недавно была в отпуске дома в Кишиневе, и тоже шла по Буюканам по улице Алба-Юлия. Тоже была неровная дорогая, и я наступила неправильно. В итоге — трещина кости. Вызвала скорую, поехали в больницу имени Тома Чорбэ, поставили лангету (типа гипса). Вот так и прошёл мой отпуск в Кишиневе", — пожаловалась Елена Назарова.

"Ограждение надо поставить, так везде делают, где люди головой думают, а не думают только о том, как по-быстрому схалтурить. Когда же наконец мы научимся правильно жить и делать свою работу?!", — написал Александру Гросу.