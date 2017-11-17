Видео припаркованного на крыше авто набирает популярность в Молдове

Как и зачем – два главных вопроса, которые возникают у всех, кто увидел запись с автомобилем, припаркованным на крыше дома

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Похоже, "летающие" транспортные средства больше не являются частью фантастических фильмов, а уже стали реальностью. В молдавском сегменте интернета набирает популярность видеозапись, где запечатлено такое авто.

На кадрах видно, как легковой автомобиль оказался припаркованным на крыше частного дома. Автор видео удивляется, как машина там оказалась. Ответа на этот вопрос нет.

Ранее в молдавском сегменте интернета уже появлялись подобные необычные кадры. Несколько месяцев назад была опубликована фотография "летающего автомобиля" — транспортное средство практически висит в воздухе, авто оказалось "припаркованным" прямо в стене частного дома. Как автомобиль влетел туда, практически не повредив забор, остается загадкой. Пользователи предполагают, что владелец авто мог заменить двигатель, а в момент ЧП двигался на высокой скорости.