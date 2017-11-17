15:48 17 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Руль. Архивное фото

Видео припаркованного на крыше авто набирает популярность в Молдове

© Sputnik/ Максим Блинов
Происшествия
Получить короткую ссылку
74310

Как и зачем – два главных вопроса, которые возникают у всех, кто увидел запись с автомобилем, припаркованным на крыше дома

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Похоже, "летающие" транспортные средства больше не являются частью фантастических фильмов, а уже стали реальностью. В молдавском сегменте интернета набирает популярность видеозапись, где запечатлено такое авто.

На кадрах видно, как легковой автомобиль оказался припаркованным на крыше частного дома. Автор видео удивляется, как машина там оказалась. Ответа на этот вопрос нет.

Ранее в молдавском сегменте интернета уже появлялись подобные необычные кадры. Несколько месяцев назад была опубликована фотография "летающего автомобиля" — транспортное средство практически висит в воздухе, авто оказалось "припаркованным" прямо в стене частного дома. Как автомобиль влетел туда, практически не повредив забор, остается загадкой. Пользователи предполагают, что владелец авто мог заменить двигатель, а в момент ЧП двигался на высокой скорости.

По теме

"Летающее" авто набирает популярность в Молдове
Теги:
видео, дом, крыша, автомобиль, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Денежные купюры. Архивное фото
    Большой-большой секрет

    Сейм Латвии принял поправки к закону об устройстве государственного управления, исключив норму о ежемесячном обнародовании зарплат должностных лиц.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает на второй день саммита лидеров Евросоюза (ЕС) в Брюссель, 20 октября 2017 года
    Я вас научу!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте поделится со странами Евросоюза опытом борьбы с фейковыми новостями.

  • Пикет в поддержку русского языка обучения в Латвии
    Русские своих не бросают

    В столице Эстонии у здания Посольства Латвийской Республики состоялся пикет солидарности в поддержку русского образования Латвии.

  • Мультикоптер (беспилотник) в небе, архивное фото
    Разлетались!

    Генеральная прокуратура отмечает рост числа несанкционированных полетов квадрокоптеров и дронов, в том числе над строящейся БелАЭС.

  • КПП Верхний Ларс
    Предметный разговор

    Спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе и замглавы МИД России Григорий Карасиным обсудили в торговлю, транспорт и гуманитарные контакты.

  • Оформление полисов ОСАГО и КАСКО в Казани
    Застрахуй туриста…

    Как в Абхазии обстоит страховое дело, и нужно ли туристам, приезжающим в республику, страховать свою жизнь и автотранспорт, - в материале Sputnik.

  • Российский член экипажа ТПК Союз ТМА-10М Олег Котов
    Космическое сотрудничество

    Российская государственная корпорация "Роскосмос" намерена наладить сотрудничество с ОАО "Азеркосмос" в сфере освоения космоса.

  • McDonald's
    Стоп "Макдоналдс"

    Будет ли открыта в Армении сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", и как на возможность появления в стране мирового бренда реагируют граждане.

  • Казахский алфавит на латинице
    Проработать алфавит

    Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел первое заседание национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику.

  • Презентация нового номера журнала Русское слово в Южной Осетии
    "Русское слово"

    Презентация одиннадцатого номера журнала "Русское слово в Южной Осетии" состоялась в Цхинвале.

  • Денежные купюры. Архивное фото
    Большой-большой секрет

    Сейм Латвии принял поправки к закону об устройстве государственного управления, исключив норму о ежемесячном обнародовании зарплат должностных лиц.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает на второй день саммита лидеров Евросоюза (ЕС) в Брюссель, 20 октября 2017 года
    Я вас научу!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте поделится со странами Евросоюза опытом борьбы с фейковыми новостями.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Нидаросский собор, Норвегия
Красота, да и только: реальные здания, попавшие в мультфильмы
Кража
Внимание: полиция ищет мужчину, который обокрал женщину в подъезде
Референдум по отставке Дорина Киртоакэ
Референдум по отставке Дорина Киртоакэ - что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться