В Молдове "накрыли" алкогольных миллионеров

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Полиция раскрыла в Кишиневе и Бельцах целую преступную схему по сбыту поддельного спирта и алкогольных напитков.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, членам группировки — от 37 до 47 лет, все они жители Бельц. На протяжении 2017 года они успели продать 14 тонн этилового спирта и выручить при этом 1,2 миллиона леев. Продукцию воровали с местного завода по производству спирта, разливали по бутылкам и продавали в Бельцах и Кишиневе, а также, в обход пограничных и таможенных постов, вывозили на Украину.

Полицейским пришлось провести целых 20 обысков в Кишиневе и Бельцах, чтобы установит все обстоятельства преступлений. По различным адресам в обоих городах было найдено около тысячи литров спирта и более 800 тысяч леев, вырученных от продажи контрабандного товара. В вещдокам присовокупили печати, путевые листы и даже два автомобиля.

Также выяснилось, что члены группировки пытались подкупить следователя полутора тысячами евро, чтобы тот, как говорится, "замял дело". Но в момент передачи денег подозреваемый был задержан.

Все члены группировки задержаны на 30 дней. Им грозит до 10 лет тюрьмы и до более, чем пяти тысяч леев штрафа. Ведется следствие.