В Кишиневе мужчина нападал с ножом на женщин, поджидая их в подъездах жилых домов

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Двадцативосьмилетний житель Каларашского района был задержан в Кишиневе по подозрению в совершении серии ограблений.

По данным пресс-службы Кишиневского инспектората полиции, подозреваемый совершил, как минимум, пять нападений на женщин в возрасте от 32 до 43 лет. Злодеяния свои он совершал на Рышкановке и Чеканах в темное время суток, поджидая жертв в подъездах жилых домов у лифта. Он угрожал им ножом и забирал сумки, в которых находились деньги, мобильные телефоны, документы и другие ценности.

Теперь задержанному грозит до 10 лет тюрьмы. Пока же он задержан на 72 часа.