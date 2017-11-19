Чуда не случилось: пенсионер, спасенный прохожей в Кишиневе, не выжил

Травмы, полученные во время столкновения, оказались несовместимыми с жизнью

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Житель Кишинева, которого в субботу вечером сбил автомобиль в центре города, скончался в больнице, сообщили в соцсетях родственники пострадавшего.

В субботу на пересечении улиц Василе Александри и Митрополита Варлаама мужчину сбил автомобиль, когда он переходил дорогу. В соцсетях появилось сообщение, что за жизнь пенсионера отчаянно боролась прохожая, которая сделала ему массаж сердца. Также на месте происшествия работала и бригада медиков скорой помощи. По словам свидетелей, женщина оказалась рядом до приезда врачей.

В воскресенье, в комментариях под этим постом появилось сообщение, что мужчина скончался в больнице. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

""Всем спасибо. Но это мой отец…И он умер, его не спасли. Травма несовместима с жизнью", — написала дочь пострадавшего мужчины.