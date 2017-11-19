Трагедия в Теленештах: ребенка нашли мертвым в колодце

Спасатели обнаружили тело семилетнего мальчика в колодце в Теленештском районе - ребенок ранее был объявлен пропавшим

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ обнаружили в одном из колодцев в Теленештах тело ребенка.

В воскресенье утром полиция обратилась к спасателям, попросив оказать помощь в поисках семилетнего ребенка, который пропал в субботу вечером. Две бригады пожарных и спасателей, а также экипаж полиции начали поиски. По одной из версий мальчик мог упасть в колодец. Чтобы проверить ее, спасатели начали откачивать воду.

Эту процедуру проделали в трех колодцах и обнаружили тело ребенка.

"Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего. Судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти", — сообщили в СГЗЧС.

Психологи будут работать с родственниками и родителями погибшего, чтобы помочь им перенести новость о трагедии.