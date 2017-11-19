В найденного мертвым в Теленештах мальчика выстрелил подросток

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. В семилетнего ребенка перед его смертью был совершен выстрел из ружья. Информацию об этом подтвердили в воскресенье в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

Утром 19 ноября полиция обратилась к спасателям, попросив оказать помощь в поисках семилетнего ребенка, который пропал в субботу вечером в селе Вережень Теленештского района.

Две бригады пожарных и спасателей, а также экипаж полиции начали поиски.

По одной из версий мальчик мог упасть в колодец. Чтобы проверить ее, спасатели начали откачивать воду.

Эту процедуру проделали в трех колодцах и обнаружили тело ребенка.

"По предварительным данным, в семилетнего мальчика был по неосторожности совершен выстрел 14-летним подростком из охотничьего ружья, которое на законных основаниях хранил его отец. Пуля попала в левое плечо. Полицейские расследуют обстоятельства случившегося, а точную причину смерти определит судмедэкспертиза", — сообщили в полиции.

С родителями и родственниками погибшего работают психологи.