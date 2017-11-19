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История "пьяного младенца" из села Березоая обрастает подробностями

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Происшествия
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Несчастный случай произошел в августе текущего года, но результаты экспертизы появились только сейчас

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik, Дарья Чернега. Село Берзоая района Штефан Водэ кипит от возмущения после оглушительной новости: в крови у четырехмесячного мальчика, которого летом в коляске сбила машина, найден алкоголь.

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© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Доза, обозначенная в медицинском заключении, составляет 0,4 промилле. Погибший малыш весил всего 7 килограммов. В то, что алкоголь оказался в крови у младенца не верит никто из жителей села Берзоая. Они обвиняют следственные органы в сговоре с виновником страшной трагедии.

Как ребенок оказался на проезжей части

Центральная дорога в селе Берзоая похожа на сотни дорог в молдавских селах. По обе стороны от трассы стоят жилые дома. Между проезжей частью и обочиной нет ни бордюров, ни заграждений.
В тот день мама малыша Марина Колисиниченко вышла за калитку со своим ребенком. Она выкатила коляску поближе к солнцу, а сама стояла с соседкой в тени — буквально в двух метрах от младенца.

"Я даже не поняла, откуда взялась машина. Ее из-за зелени не было видно. Он ехал по встречке, резко выехал на обочину и прямо на коляску. Все произошло за считанные секунды. Я не успела подбежать, я только успела вытянуть руку и коляску снесло. Ребенок упал. Он будто мячик отлетел от земли, мой Глебушка", — рассказала в слезах Марина Колисниченко. 

За рулем находился односельчанин Марины. Вместе с ним в салоне автомобиля ехали еще несколько человек. Компания была нетрезвой, а водитель, по словам очевидцев, едва держался на ногах. Первое, что он просил сделать, когда вышел из машины — не вызывать скорую и "ментов", рассказывают жители села.

"Я все таки вызвала скорую. А когда вернулась на место, он уже убежал. Через время его привел отец. Мол, он пришел с повинной",- рассказала очевидица трагедии Надежда Горина.

ДТП
CC0 / Pixabay / PublicDomainPictures
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Врачи констатировали — ребенок умер мгновенно. Удар головой об асфальт стал для мальчика смертельным. По дороге в больницу мать еще услышала несколько вздохов младенца. Это были конвульсии. После, на ее глазах малыш стал покрываться трупными пятнами. 

"Вспыльчивый, в обращении со старшими грубый…."

Подозреваемый в трагедии (имя фамилию не разглашаем с целью соблюдения прав подследственного) имеет в селе дурную славу. Он часто садился за руль в нетрезвом состоянии, и наводил страх на односельчан. При этом мужчина женат, у него есть ребенок. "Он даже говорил такое: когда я еду, все мамочки с колясками разбегаются!", — поделилась жительница села Наталья.

После того, как произошла трагедия, примария села Берзоая выдала характеристику мужчине. Один ее экземпляр находится в распоряжении пострадавшей семьи.

"За время проживания… проявил себя с отрицательной стороны. Очень вспыльчивый, в обращении со старшими грубый. Имел приводы за распитие спиртных напитков в общественных местах", — говорится в документе.

Оценку, высказанную в характеристике, подтверждают и односельчане.

"Мы в день трагедии увиделись на озере. Он тогда был пьяный, на ногах стоять не мог. Сильно гонял вокруг озера. То ездил в село за пивом, то возвращался обратно", — рассказал одноклассник подозреваемого Юрий Бокалин.

Оружие
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По его словам, мать водителя пытается пристыдить школьных знакомых своего сына и просит их не наговаривать на одноклассника. Но возмущение односельчан все равно берет вверх. Они отправили в прокуратуру прошение с просьбой принять меры, потому что боятся, что мужчина вновь сядет за руль. Мужчина сейчас находится на свободе.

 Версия пострадавшей стороны

Медицинская лаборатория и прокуратура пока отказываются от внятных комментариев. Разве что представитель следственных органов сообщил в прессе, что результаты экспертизы не повлияют на следствие.

У пострадавшей стороны есть своя версия, почему дело приняло неожиданный поворот. Бабушка погибшего мальчика Светлана Бузулан не исключает, что произошел сговор в пользу подозреваемого. Дескать, таким образом, обидчики пытаются бросить тень на мать ребенка. Она кормила малыша грудью.

"Получается, что из мамы хотят сделать алкоголика. Мол, она не вменяема и оставила коляску. Это делается, чтобы снизить срок подсудимому", — заявила Бузулан.

Родственники погибшего ребенка не намерены идти на уступки. Они утверждают, что им уже предлагали деньги, чтобы загладить вину подследственного. Но это лишь разозлило пострадавшую сторону.

"Для чего они предложили нам деньги? Для того, чтобы на суде сказали — деньги взяли — срок сокращаем. А мы сказали — ваши деньги нашего ребенка с земли не поднимут", — рассказала собеседница. 

Родители погибшего мальчика готовы на эксгумацию тела своего ребенка, чтобы восстановить справедливость.

Теги:
малыш, дтп, алкоголь, история, Молдова
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