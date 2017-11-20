Липовые брокеры похитили у граждан Молдовы миллион долларов

Правоохранительные структуры раскрыли схему, по которой у граждан Молдовы выманили миллион долларов

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и офицеры Службы информации и безопасности раскрыли деятельность международной преступной группировки, специализировавшейся на крупном финансовом мошенничестве.

"В ходе операции проведены обыски по месту работы фигурантов дела. Изъято используемое ими техническое оборудование. Задержаны пять человек – трое граждан России, гражданин Грузии и гражданин Молдовы. Члены формирования под видом брокеров и представителей иностранных компаний в области онлайн-инвестиций лишили нескольких граждан Молдовы суммы, превышающей в общей сложности миллион долларов", — сообщили в понедельник в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники убеждали жертв переводить на их счета крупные суммы денег, якобы в качестве инвестиций в рынок капитала.

© Fotolia/ Alessandro de Leo Граждан Молдовы предупредили о телефонных мошенниках

Им обещали постоянных доход, но на деле же средства никуда не вкладывались, как выяснило следствие, их переводили в оффшоры.

Почему "лихорадит" биткоин — виноваты ли спекуляции на рынке>>>

Сейчас всем пятерым задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Их также поместили под 30-дневный арест.

Согласно действующему законодательству Молдовы, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как уточнили в Генпрокуратуре, сейчас расследование продолжается. Не исключено, что кто-либо еще был замешан в реализации преступной схемы.