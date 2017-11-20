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Денежные купюры

Липовые брокеры похитили у граждан Молдовы миллион долларов

© RIA Novosti. Mikhail Kutusov
Происшествия
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Правоохранительные структуры раскрыли схему, по которой у граждан Молдовы выманили миллион долларов

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и офицеры Службы информации и безопасности раскрыли деятельность международной преступной группировки, специализировавшейся на крупном финансовом мошенничестве.

"В ходе операции проведены обыски по месту работы фигурантов дела. Изъято используемое ими техническое оборудование. Задержаны пять человек – трое граждан России, гражданин Грузии и гражданин Молдовы. Члены формирования под видом брокеров и представителей иностранных компаний в области онлайн-инвестиций лишили нескольких граждан Молдовы суммы, превышающей в общей сложности миллион долларов", — сообщили в понедельник в Генеральной прокуратуре Молдовы. 

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники убеждали жертв переводить на их счета крупные суммы денег, якобы в качестве инвестиций в рынок капитала.

Испуганная девушка говорит по телефону
© Fotolia/ Alessandro de Leo
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Им обещали постоянных доход, но на деле же средства никуда не вкладывались, как выяснило следствие, их переводили в оффшоры.

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Сейчас всем пятерым задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Их также поместили под 30-дневный арест.

Согласно действующему законодательству Молдовы, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как уточнили в Генпрокуратуре, сейчас расследование продолжается. Не исключено, что кто-либо еще был замешан в реализации преступной схемы.

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Теги:
обман, доход, инвестиции, мошенники, арест, генеральная прокуратура Молдовы, Молдова, Преступление, закон и правосудие
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