Обыски в Молдове: представлена схема откатов и взяток

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Девять человек, в том числе примары населенных пунктов Гелэуза и Гэлешть Страшенского района, задержаны в понедельник по итогам обысков, проведенных антикоррупционными структурами Молдовы. Кроме того, в списке – советник, один из руководителей Экологического фонда и представители экономических агентов.

Следственные мероприятия проводились в нескольких примэриях страны и в офисах ряда компаний, в том числе в зданиях местной администрации Кишинева и бывшего министерства окружающей среды. Следственные мероприятия прошли в рамках расследования нескольких уголовных дел, открытых по факту пассивной и активной коррупции и мошенничеству.

"Задержанных подозревают в том, что они действовали по четко спланированному плану, преследуя цель – получить финансовую помощь из Экологического фонда на внедрение ряда местных проектов. Прокуроры отметили, что ряд тендеров на строительство канализационных систем и очистных станций в нескольких населенных пунктах выиграли компании, управляемые из тени одним бенефициаром", — сообщили в Национальном антикоррупционном центре.

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Как уточнили в ведомстве, он управлял всей преступной схемой, которая состояла в ведении переговоров с руководством Экологического фонда по утверждению финансирования проектов, которые затем должны были реализовываться примэриями разных населенных пунктов.

"После утверждения населенных пунктов фигурант шел к ответственным там лицам и предлагал 5% от стоимости контракта, чтобы его подписали. Затем рабочие группы в примэриях подтасовывали победу в тендере, присуждая ее конкретному экономическому агенту", — сообщили в НАЦ.

После победы злоумышленник представлял фальшивые документы в Экологический фонд о проведении работ. Это позволяло совершать указанный платеж. На самом же деле работы не были исполнены, а деньги пересылались на счета фиктивных фирм. По данным следствия, десятки миллионов леев таким образом были выведены из бюджета.