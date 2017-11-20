Трагедия на шахте по добыче известняка в Криулянах: есть жертвы

ЧП в Криулянах: в результате инцидента на шахте по добыче известняка погибли три человека

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Трагедия в Криулянском районе — обрушилась шахта по добыче известняка. В момент происшествия там находилось несколько человек. В Службе гражданской защите и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы Sputnik сообщили о трех погибших в результате инцидента.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип приказал сформировать антикризисный штаб в связи с трагедией, произошедшей в понедельник в шахте по добыче известняка в населенном пункте Пашканы.

"На месте происшествия находятся несколько экипажей спасателей Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, а также представители других ведомств. Премьер также созвал экстренное заседание в правительстве", — сообщили в пресс-службе кабмина.