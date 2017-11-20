Смерть под грудой камней: подробности трагедии в Криулянах

Чрезвычайное происшествие в Криулянах: трое человек погибли в результате обрушения карьера – как это произошло

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Страшное происшествие в Криулянах — три человека погибли в результате обрушения карьера по добыче известняка недалеко от села Пашканы. Как сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС) МВД Молдовы, вечером в понедельник, около 20.00, поступила информация о произошедшем инциденте.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Трагедия на шахте по добыче известняка в Криулянах: есть жертвы

"По данным полиции, жены трех рабочих карьера обратились за помощью после того, как их мужья не вернулись домой после работы. Сразу же на место прибыли спасатели, которые обнаружили в руинах тела двух погибших мужчин. Третьего доставили в больницу. Спустя некоторое время он скончался", — сообщили в СГЗЧС.

По оперативной информации, работники карьера попали под обрушившийся пласт края карьера.

В спецоперации приняли участие порядка 20 спасателей.

© Facebook / Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI 20.11.17 Trei persoane au murit intr-o cariera de piatra

Премьер-министр Молдовы Павел Филип приказал сформировать антикризисный штаб в связи с трагедией недалеко от села Пашканы. Глава кабмина также созвал экстренное заседание в правительстве.