Смерть под грудой камней: подробности трагедии в Криулянах

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Страшное происшествие в Криулянах — три человека погибли в результате обрушения карьера по добыче известняка недалеко от села Пашканы. Как сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС) МВД Молдовы, вечером в понедельник, около 20.00, поступила информация о произошедшем инциденте.
"По данным полиции, жены трех рабочих карьера обратились за помощью после того, как их мужья не вернулись домой после работы. Сразу же на место прибыли спасатели, которые обнаружили в руинах тела двух погибших мужчин. Третьего доставили в больницу. Спустя некоторое время он скончался", — сообщили в СГЗЧС.
По оперативной информации, работники карьера попали под обрушившийся пласт края карьера.
В спецоперации приняли участие порядка 20 спасателей.
Премьер-министр Молдовы Павел Филип приказал сформировать антикризисный штаб в связи с трагедией недалеко от села Пашканы. Глава кабмина также созвал экстренное заседание в правительстве.