Стало известно, как и где нашли тела погибших в Пашканах шахтеров

В Службе гражданской защиты рассказали подробности, как обнаружили погибших при обрушении шахты в Пашканах

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Тела погибших обнаружили в шахте приблизительно в четырех километрах от входа.

Об этом заявил во вторник в ходе пресс-конференции начальник управления Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций по Кишиневу Виталие Грабовски.

Трагедия произошла в понедельник вечером недалеко от села Пашканы.

Первоначально сообщалось, что жены трех рабочих обратились за помощью после того, как их мужья не вернулись домой после работы. Сразу же на место прибыли спасатели, которые обнаружили в руинах тела двух погибших мужчин.

Третьего доставили в больницу. Спустя некоторое время он скончался.

"Звонок об инциденте поступил в 19.43. На место происшествия выехали 23 спасателя. Тела двух погибших обнаружили внутри приблизительно в четырех километрах от входа в шахту", — сказал Грабовски.

Он добавил, что тогда же спасатели начали проводить работы, чтобы обеспечить доступ к месту следственных органов.

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Как уточнил Грабовски, после того, как были проведены работы судмедэксперта, тела доставили в Кишинев.

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"Ночью работы на месте происшествия продолжились. Кроме трех человек, никого внутри больше не обнаружили", — сказал Грабовски.