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По факту обрушения шахты в Пашканах открыты два уголовных дела

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Тема:
Обвал шахты в Криулянском районе (5)
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Прокуроры возбудили два уголовных дела после гибели трех шахтеров в результате обрушения шахты в Пашканах

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. После гибели трех человек в результате обрушения шахты в Пашканах открыты два уголовных дела, заявил во вторник на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Молдовы Игорь Попа.

Шахта в Пашканах
© Facebook / Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI
Стало известно, как и где нашли тела погибших в Пашканах шахтеров

Трагедия произошла в понедельник вечером недалеко от села Пашканы. Первоначально сообщалось, что жены трех рабочих обратились за помощью после того, как их мужья не вернулись домой после работы. Сразу же на место прибыли спасатели, которые в 4 километрах от входа в шахту обнаружили в руинах тела двух погибших мужчин. Третьего доставили в больницу. Спустя некоторое время он скончался.

"По факту произошедшего открыты два уголовных дела. Речь идет о нарушении правил охраны труда и нарушение правил эксплуатации шахт. Создана следственная группа, куда включены полицейские и прокуроры Криулян, а также представители Генпрокуратуры. Один из работников шахты задержан следователями. Он ответственен за эксплуатацию шахты", — сказал Попа. 

Прокурор подчеркнул, что сейчас "важно установить время, когда шахта обрушилась, когда наступила смерть людей, а также установить круг лиц, ответственных за произошедшее".

"Пока нам известно, что обрушился потолок шахты. Какие технические условия способствовали произошедшему, предстоит выяснить. На данный момент назначено проведение судебно-медицинских и других необходимых экспертиз", — добавил Попа. 

Замгенпрокурора Молдовы подчеркнул, что этот случай будет расследоваться в приоритетном порядке.

Шахта Пашканы
© Youtube / SPCSE al MAI
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"Есть технические аспекты, которые предстоит проанализировать специалистам. Нам представили документы на работу шахты, но предстоит проверить, при каких обстоятельствах они были выданы, и как работала шахта", — сказал Попа.

Как уточнил прокурор, на шахте работают 45-48 человек.

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"Условия, как их приняли на работу, а также трудовые договоры также предстоит проверить", — сказал Попа.

Он уточнил, что погибшими рабочими оказались жители соседнего села.

Тема:
Обвал шахты в Криулянском районе (5)

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Стало известно, как и где нашли тела погибших в Пашканах шахтеров
Теги:
шахтеры, шахта, расследование, гибель, уголовное дело, Генеральная прокуратура, Игорь Попа, Пашканы, Молдова, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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