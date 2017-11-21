Гибель семилетнего ребенка из Теленешт: что решил суд

Судебная инстанция рассмотрела запрос прокуроров об аресте мужчины после смерти в Теленештском районе семилетнего мальчика

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Суд во вторник решил отклонить требование прокуроров об аресте отца подростка, ранившего семилетнего мальчика, которого нашли мертвым в колодце. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Мария Виеру.

Утром 19 ноября полиция обратилась к спасателям, попросив оказать помощь в поисках семилетнего ребенка, который пропал вечером 18 ноября в селе Вережень Теленештского района. Две бригады пожарных и спасателей, а также экипаж полиции начали поиски. В итоге тело ребенка обнаружили в колодце.

По данным правоохранительных органов, в семилетнего мальчика был по неосторожности совершен выстрел подростком из охотничьего ружья, которое хранил его отец. Пуля попала в левое плечо.

Позднее правоохранители сообщили, что подростка и его отца задержали на 72 часа, а прокуроры потребовали арестовать мужчину на 30 суток.

"Суд отклонил ходатайство прокуроров о 30-дневном аресте мужчины. Инстанция постановила, что ему запрещено покидать пределы страны. Подростка отпустили в связи с тем, что он не достиг 14-летнего возраста", — сказала Виеру.

Ранее сообщалось, что смерть ребенка наступила в результате сильного кровотечения.