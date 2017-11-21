Прокурор пострадал в Молдове при задержании сбежавшего преступника

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Зампрокурора Глодянского района пострадал при задержании опасного преступника во вторник утром. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Офицер НАЦ получил травму, когда Онищенко пытался сбежать

По данным ведомства, инцидент произошел рядом с тюрьмой №11 в Бельцах, куда обвиняемого доставили после решения о 30-дневном аресте.

"Обвиняемый воспользовался невнимательностью полицейских, которые его сопровождали, и попытался сбежать. Прокурор заметил это и поймал нарушителя", — сообщили в Генпрокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, в этот момент прокурор был в отпуске. Что касается злоумышленника, то он арестован по делу об изнасиловании, грабеже и умышленном убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней из Унген.

"В момент задержания обвиняемого прокурору сломали палец. Ему проводят операцию в больнице Бельц", — добавили в Генпрокуратуре.

По факту попытки побега начато расследование. Предстоит проанализировать действия полицейских, доставлявших арестованного в изолятор.