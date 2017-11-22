Хамство и первый лед на дорогах стали причинами ДТП в Кишиневе

Корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как в столице неуважение участников дорожного движения друг к другу может стать причиной аварии

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. В среду, 22 ноября, на улице Заводской произошло ДТП, свидетелем которого стал корреспондент Sputnik. Инцидент случился на дороге, ведущей от Северного автовокзала к пивзаводу. Там столкнулись два автомобиля — "Ниссан" и "Мазда". Выезжая с второстепенной дороги, "Ниссан" не пропустил "Мазду", на том участке на земной поверхности образовался лед, в итоге — произошло столкновение.

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К счастью, жертв нет, однако ожидается пробка со стороны Северного автовокзала.

© Sputnik/ Rodion Proca ДТП в Кишиневе, ул. Узинелор