Экс-замминистра финансов Молдовы пойдет под суд

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией завершили расследование и передали в суд материалы дела на экс-замминистра финансов Марию Кэрэуш, которую обвиняют в коррупции, сообщили в среду в Генеральной прокуратуре Молдовы.

В здании Минфина 6 октября прошли обыски, по итогам которых были задержаны четыре человека — замминистра финансов Мария Кэрэуш и три бизнесмена.

© Sputnik/ Evgheni Panasenco Замминистра финансов Молдовы снята с должности на время следствия

По данным следствия, в августе этого года чиновница, зная о том, что правительство распорядилось о выделении 15 миллионов леев (0,85 миллиона долларов) из резервного фонда для укрепления материально-технической базы публичного медико-санитарного учреждения Республиканская клиническая больница, якобы попыталась убедить руководство больницы, что перевод этих денег зависит исключительно от ее решения, а чтобы медучреждение получило соответствующую сумму, ей необходимо предоставить вознаграждение.

Также, по информации следствия, она обещала, что может способствовать дополнительному выделению аналогичной суммы на ремонт и реконструкцию медучреждения. Кроме того, чиновница попросила сотрудника Республиканской клинической больницы оказать поддержку представителям ряда строительных компаний на публичных торгах, которые должны были состояться 11 октября 2017 года.

Взамен замминистра обещала представителю больницы вознаграждение в размере 5% от выделенной суммы, а еще 5% должны были уйти ей (по подсчетам прокуроров это 425 тысяч леев).

На данный момент Кэрэуш находится под предварительным арестом. Также утверждена ее отставка с должности вице-министра финансов.

Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 500 тысяч леев (28,5 тысяч долларов), и лишением права занимать определенные государственные должности сроком от 10 до 15 лет.