Посольство России осудило факт осквернения памятника Пушкину в Фалештах

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова осуждает акт вандализма в центральном парке города Фалешты, в результате которого был осквернен памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, символизирующий многовековые связи российского и молдавского народов, говорится в сообщении пресс-службы Посольства РФ в РМ.

"Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители, хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах? Тем более, что осквернение монумента Пушкину диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю — господарю Дмитрию Кантемиру", — говорится в сообщении.

Российская дипмиссия призывает молдавские власти "оказать содействие в восстановлении монумента, а также провести тщательное расследование инцидента, который, как известно, попадает под действие Уголовного Кодекса Республики Молдова". Кощунственная выходка вандалов не должна остаться безнаказанной, считают в Посольстве России.

© Sputnik / NICU GONCEAR Вандалы и негодяи: как в Молдове плюют на культуру и рушат памятники

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Напомним, что в минувшие выходные вандалы осквернили памятник Пушкину в городе Фалешты. Инцидент произошел в центральном парке в Фалештах. Вандалы сломали верхнюю часть памятника Пушкину — голову и плечи. Возбуждено уголовное дело по статье 288 "Вандализм".

Согласно Уголовному кодексу Молдовы, за вандализм, то есть осквернение зданий или иных помещений, а равно уничтожение имущества в общественном транспорте или других общественных местах, грозит штраф в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 140 до 200 часов, или лишение свободы до одного года.

То же действие, совершенное двумя или более лицами, в отношении имущества, имеющего историческую, культурную или религиозную ценность, наказывается штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до трех лет.