Уик-энд в Кишиневе: ограбили магазин и избили иностранца

Уик-энд в Кишиневе: трое подростков ограбили магазин и избили иностранца, но по факту последнего происшествия были задержаны полицией

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Трое агрессивных молодых людей были задержаны в Кишиневе, на Ботанике, за нападение на мужчину.

Жертвой агрессии оказался 51-летний иностранец, сообщает Кишиневский инспекторат полиции. Нападавшие — жители Леова, Фалешт и Страшен. Двое из них задержаны, третий же отпущен на свободу, так как ему еще не исполнилось 14 лет, и он не может сам отвечать перед законом. Инцидент произошел в минувший понедельник.

Полиция установила, что днем ранее этого инцидента, в воскресенье, задержанные были причастны ко взлому магазина по продаже мобильных телефонов, откуда вынесли 10 смартфонов и два ноутбука общей стоимостью более 33,5 тысячи леев. Факт кражи был запечатлен на камеру наблюдения. Местонахождение краденных гаджетов устанавливается.

За хулиганство задержанным грозит до 27 тысяч леев штрафа или до пяти лет тюрьмы, а за кражу — до 10 лет тюрьмы.