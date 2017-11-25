Трагедия в Криулянах: погибла целая семья

Согласно оперативной информации, 29-летние мужчина и женщина, а также их 4-летний сын были найдены в доме без признаков жизни

КИШИНЕВ, 25 ноября — Sputnik. Семья из трех человек умерла в собственном доме, в Криулянах. Согласно оперативной информации, 29-летние мужчина и женщина, а также их 4-летний сын были найдены без признаков жизни.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и представители Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям. В результате первых расследований, проведенных полицией, прокурорами и специалистами Лаборатории экспериментального пожаротушения, было выявлено, что семья установила газовую электростанцию ​​в своем собственном доме, которая, скорее всего, не была собрана специалистами.

Эксперты огневой экспериментальной лаборатории IGSU представили две версии случившегося: возможное нарушение правил противопожарной защиты для установки систем подачи природного газа или нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации объектов газоснабжения.

Окончательный результат будет объявлен после того, как рассмотрят все обстоятельства этого дела.

Причина смерти трех лиц будет определена судебной экспертизой.

Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям МАИ предупреждает людей не использовать импровизированные или несанкционированные отопительные объекты. Людям настоятельно рекомендуется проверить систему отопления дома и пригласить специалистов, чтобы избежать возникновения ситуаций риска.