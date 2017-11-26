Жилой дом в огне: в Бельцах срочно эвакуировали десятки семей

Короткое замыкание в электрощите едва не привело к трагедии, где в северной столице Молдовы произошла чрезвычайная ситуация

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. С ужаса началось это утро для жителей одного из районов города Бельцы. Неожиданно жилой дом — с первого по пятый этаж — охватило пламя: люди в панике выбежали на улицу, сообщил журналисту Sputnik Молдова очевидец происшествия.

В Департаменте чрезвычайных ситуаций корреспонденту Sputnik подтвердили информацию об этом инциденте, но успокоили, что жертв нет. Огнем не накрывало все здание, а пожар возник из-за ветхой проводки в электрощите одного из подъездов дома.

Задымление было в коридоре, жильцов подъезда оперативно эвакуировали. Среди них был один ребенок.