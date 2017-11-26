В последний час: 15 человек могли заживо сгореть в Кагуле

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В Кагуле (город на юге Молдовы) в воскресенье произошел пожар в жилом доме. Очаг возгорания находился на третьем этаже здания по ул. Штефан чел Маре, передает Sputnik.md

Если бы не слаженные действия спасателей, оперативно прибывших на место происшествия, то 15 человек могли бы задохнуться от угарного газа. Чтобы не подвергать жильцов дома опасности, было принято решение эвакуировать людей, включая 5 детей.

Пожарные локализовали пламя. Справились с огнем быстро.

Напомним, что в воскресенье также произошел крупный пожар в городе Бельцы (на севере Молдовы).



