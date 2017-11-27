В Кишиневе задержан подозреваемый в изнасиловании девочки

В полицию Кишинева обратилась женщина, которая сообщила, что над ее 10-летней дочерью надругался ее сожитель

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Житель Кишинева задержан полицией по подозрению в сексуальном домогательстве в отношении 10-летней девочки, сообщает пресс-служба столичного Инспектората полиции.

Задержанному 38 лет. Объект его вожделения — дочь сожительницы, которая, узнав о произошедшем, обратилась в органы.

Мужчина задержан на 72 часа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отмечено, что сексуальный контакт, о котором идет речь, произошел в октябре 2017 года.

Виновному в подобном преступлении грозит до 12 лет тюрьмы.