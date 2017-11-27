Кишинев в шоке – такого коллапса на улицах не было давно: узнайте недавнюю статистику аварий

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. За последние трое суток в молдавской столице произошло 110 ДТП, в результате которых один человек погиб, и 11 получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба Кишиневского инспектората полиции.

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Авария с летальным исходом произошла на улице Георге Асаки. Там автомобиль марки "Мерседес" насмерть сбил 63-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Кстати, в случае со всеми авариями, произошедшими за последние трое суток, 11 водителей авто покинули места происшествия. За это им грозит до трех штрафных пунктов.

За обозначенный период 55 водителей заплатили штраф в размере от 900 до 1,5 тысячи леев и лишились ряда штрафных пунктов.