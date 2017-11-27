Массовая драка в центре Кишинева: дебоширы задержаны

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Скандал, завершившийся массовой дракой, произошел на Аллее классиков в центральном парке "Штефана чел Маре" в Кишиневе.

Силами решили померяться шесть человек, которых успокаивать пришлось всего двум карабинерам, которые проходили мимо. Сержанта Сергея Цуркану и служащего Геннадия Праля на помощь позвала женщина. Оба отправились на место конфликта, где попытались разнять "боксеров".

В какой-то момент один из хулиганов, находившись в состоянии алкогольного опьянения, бросился на карабинеров и даже порвал одному из них форму.

Драку удалось прекратить, лишь задержав всех шестерых. Их доставили в Инспекторат полиции Буюкан.

Совершенное зачинщиком драки попадает под действия части 1 статьи 349 УК РМ, что может обернуться для него штрафом в 300-1000 условных единиц, общественно-полезными работами до 180 часов или лишением свободы на срок до 5 лет.