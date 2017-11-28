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Полицейский

В Кишиневе на улице нашли потерявшихся детей

© Sputnik / RODION PROCA
Происшествия
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Двое маленьких детей потерялись в Кишиневе – полиция просит помощи в установлении личности родственников

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы просят помощи в поисках родственников двух маленьких детей, которых нашли на улице в Кишиневе.

Как сообщили в главном управлении общественного порядка Генинспектората полиции МВД РМ, на улице Каля Ешилор, 55, около 16.30 участковый Инспектората полиции Буюкан нашел девочку 6-7 лет и мальчика 3-4 лет. Они были одни на остановке общественного транспорта. В ходе разговора они сказали полицейскому, что их мама днем ранее ушла из дома, а они направились ее искать.

Страж порядка отвел детей в участок, чтобы они не замерзли на улице. Позже их отправили в центр временного размещения до того, как выяснят личность родителей.

Если кому-либо известно что-то о родственниках детей, просят сообщить об этом по номерам 022-254-722, 079706783 или обратить в Инспекторат полиции Буюкан, расположенный на улице Каля Ешилор, 12.

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Теги:
поиск, дети, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
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