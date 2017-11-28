В Резине сгорела ферма

Возгорание на ферме произошло в ночь на вторник – пожарным удалось спасти животных

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. В ночь на вторник в селе Мынчении де Жос Резинского района произошел крупный пожар на ферме.

Как сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, возгорание заметил охранник и сразу вызвал пожарных. На место ЧП прибыли два расчета. В этот момент огонь уже охватил один склад, где находилось сено, солома и кукуруза.

С пожаром пришлось бороться около трех часов. В результате удалось не допустить пожара на другом складе и спасти почти всех животных.

В общей сложности сгорели три свиньи, 70% крыши первого склада и около 4 тысяч тюков соломы.

Специалистам еще предстоит выяснить причины возгорания.