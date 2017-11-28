Президент Молдовы осудил высылку российских журналистов

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Лидер Республики Молдова Игорь Додон осудил и потребовал разъяснений по факту высылки из республики двух журналистов из России.

Во вторник обозревателю российского телеканала "Звезда" Алексею Самолетову и продюсеру ВГТРК Марине Сафроновой отказали во въезде в Молдову, так как они не указали цель визита в республику. В пресс-службе Погранполиции пояснили, что журналисты назвали свой "визит частным, но не смогли подтвердить сказанное".

"Категорически осуждаю новый антироссийский демарш правящего большинства. Очевидно, что это очередное звено одной цепи, а цель этих действий – навредить сотрудничеству с нашим стратегическим партнером: Российской Федерацией. Не получится", — написал президент Молдовы на своей странице в соцсети Facebook.

Глава государства подчеркнул, что Самолетов планировал "презентовать широкой публике свой документальный фильм о космосе, не имеющий никакого отношения к политике". Однако все равно было принято решение о депортации.

"Потребовал предоставить мне в письменном виде объяснения по факту случившегося от уполномоченных органов", — написал Додон.

Ранее действия молдавских властей осудила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее власти Молдовы неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля этого года в Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.