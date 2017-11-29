Бизнес на наркотиках: Молдова – транзитный пункт поставок из Европы

Правоохранительные органы страны раскрыли деятельность еще одной группировки, возившей наркотики из Испании в Россию

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В Молдове раскрыта деятельность преступной группировки, специализировавшейся на поставках крупных партий гашиша из Европы в Россию. Об этом в среду на пресс-конференции заявил начальник бюро по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Лилиан Бакалым.

Новая группировка – схема старая

"Это транснациональная группировка, которая работала во многих государствах ЕС и транзитом через Молдову доставляла наркотики в РФ. 23 ноября с поличным задержаны четыре члена группировки в момент, когда они ввозили в Молдову крупную партию гашиша", — сказал Бакалым.

© Sputnik/ Виталий Аньков Полиция Молдовы и России накрыла крупнейший трафик гашиша

Он сообщил, что в поле зрения правоохранительных органов группировка попала в 2016 году. С тех пор проводилось расследование вместе с коллегами из Украины и РФ. Лидер группировки, как уточнил прокурор, находился на территории Молдовы, откуда распределял обязанности и координировал работу группировки.

В свою очередь, старший офицер Национального инспектората расследований Георге Чугуряну пояснил, что гашиш везли из Испании.

"Наркотики тщательно прятали в транспортных средствах, а затем везли в Россию. Велась слежка, прослушивались телефонные переговоры, а также проводились другие следственные мероприятия", — сказал Чугуряну.

Прокурор, который занимается расследованием данного дела, Николае Думбравяну рассказал, что подозреваемые 10 ноября два члена отправились в Испанию, где купили наркотики.

"22 ноября автомобиль с 30 килограммами гашиша пересек границу, и был задержан. Три члена этой же группировки были задержаны ранее на территории России, благодаря информации, предоставленной прокурорами коллегам из России. Тогда же была задержана партия в 40 килограммов наркотиков", — сказал Думбравяну.

Он подчеркнул, что курьеры друг друга не знали. Они покупали гашиши в Испании за сумму, не более 1,5 тысячи евро, а в России продавали по 4-5 тысяч евро.

"Организатор, по оперативной информации коллег из Молдовы, находился на территории Украины. 24 ноября гражданина Молдовы, объявленного в международный розыск, задержали в Трусковце (Львовская область)", — сказал замначальника регионального департамента Государственной Пограничной службы Украина Андрей Белобородченко.

Согласно законодательству Молдовы, за незаконный оборот наркотиков подозреваемым грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения, а за контрабанду – от 3 до 7 лет лишения свободы.

Несколько лет Молдова – транзитная точка

Случаи транспортировки гашиша из Испании через Молдову в Россию в последние годы регистрировались неоднократно. Крупные партии наркотиков правоохранители республики ловили уже много раз.

© Sputnik/ Андрей Стенин Полиция изъяла в Молдове около 75 кг гашиша, ввезенного из Испании

В начале февраля 2015 года были задержаны пятеро подозреваемых. В их микроавтобусе найдены 100 килограммов гашиша, а 2 марта был схвачен и глава этого преступного формирования. В марте того же года правоохранительные органы обнаружили 30 килограммов гашиша и задержали пятерых наркоторговцев. В августе 2015-го полиция страны изъяла 75 килограммов гашиша, а в сентябре сотрудники Таможенной службы Молдовы задержали на погранпункте Леушены микроавтобус, в котором перевозили 45 килограммов гашиша. Еще 65 килограммов наркотиков такого рода задержали при въезде в Молдову в ноябре 2015 года.

В феврале 2016-го при обыске автомобиля правоохранители нашли 23 килограмма гашиша, а в доме подозреваемых еще 18 килограммов.

Затем ловили более мелкие партии. Но в мае 2017 года правоохранители Молдовы снова получили крупный "улов" — свыше 70 кг наркотиков везли через Молдову в Россию.

Кроме того, осенью этого года в республике прошли несколько крупных операций по борьбе с наркоторговлей. В общей сложности проведены сотни обысков, а под подозрение в противоправной деятельности попали десятки человек.