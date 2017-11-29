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Снаряд времен Великой Отечественной войны

Артиллерийский снаряд Второй мировой войны обнаружен в Кишиневе

© Sputnik/ Антон Денисов
Происшествия
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Артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны был обнаружен в Кишиневе, в подвальном помещении

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны был обнаружен в Кишиневе, сообщили в пресс-службе столичного Инспектората полиции.

Снаряд находился в подвале жилого дома на Рышкановке. На место, — в этом подвале размещается библиотека, — выехали сотрудники полиции и саперы Минобороны, которые изъяли эту единицу вооружения.

Администратором помещения, где хранился снаряд, оказалась 58-летняя женщина. Она заявила, что боеприпас был обнаружен 30 лет назад, когда библиотека начала свою работу.

Обстоятельства, связанные с инцидентом, устанавливаются.

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Теги:
снаряд, саперы, полиция, Вторая мировая война, Кишинев, Общество
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