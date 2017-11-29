Трагедия в Гагаузии: полиция раскрыла подробности кошмарной истории

Ужасная история в Чадыр-Лунге: 82-летняя пенсионерка пыталась покончить с собой – полиция предоставила подробности этого случая

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Чудовищная история в Чадыр-Лунге: 82-летняя пенсионерка пыталась свести счеты с жизнью. Женщина хотела отравиться. Пресс-секретарь инспектората полиции Гагаузиии Снежана Тукан в комментарии Sputnik рассказала подробности трагедии.

"Инцидент произошел 27 ноября. Примерено в 18.30 в дежурную часть полиции Чадыр-Лунга поступил телефонный звонок от фельдшера скорой помощи о том, что к ним в приемный покой доставлена жительница Чадыр-Лунга 1935 года рождения, которая совершила попытку суицида. Она пыталась отравиться", — сказала собеседница.

По словам представителя полиции, причина попытки самоубийства устанавливаются. "По данному факту проводится проверка. Женщина на данный момент находится в больнице. Ее состояние удовлетворительное. Она проживала одна", — отметила Тукан.