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Снаряд времен Великой Отечественной войны

Фейк по-кишиневски: сенсационная находка полиции оказалась муляжом

© Sputnik/ Антон Денисов
Происшествия
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Фейк по-кишиневски: сенсационная находка полиции, - снаряд времен Великой Отечественной войны, - оказалась муляжом

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Поистине курьезный случай произошел в минувший вторник в Кишиневе — в одной из столичных библиотек был обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны!
Шум, поднявшийся вокруг этого случая, как говорится зашкаливал и фонил, перекрывая все другие текущие события.

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Но что же стало первопричиной такого резонанса — халатность сотрудников публичного учреждения или чей-то злой умысел?

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Видеозапись, опубликованная в среду Кишиневским инспекторатом полиции, демонстрирует стоящий на полу внушительных размеров снаряд, к которому по узким коридорам направляются двое полицейских. В представленном в тот же день на суд общественности пресс-релизе Кишиневского инспектората полиции также сообщалось, что боеприпас хранился в библиотеке порядка 30 лет. На месте, где была обнаружена опасная, судя по контексту сообщения, находка, работали также и саперы, и предстояла экспертиза. На этом версия, изложенная полицией, в принципе, заканчивается.

Зато нам стала известна другая информация, которая представляет всю историю в несколько ином, местами даже комичном свете.

Как рассказала корреспонденту Sputnik администратор библиотеки (так эта женщина фигурирует в пресс-релизе полиции, поэтому и мы соблюдем инкогнито), снаряд действительно относится к периоду Второй мировой и Великой Отечественной войны. Да, он хранится в библиотеке уже около 30 лет, с того момента, как в столичном историческом музее на волне демократизации разобрали экспозицию, посвященную героической борьбе советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Тогда бывший экспонат и попал в библиотеку.

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Все сотрудники библиотеки знали об этом снаряде и относились к факту его нахождения в стенах здания весьма спокойно. Причина этому очень проста — боеприпас ненастоящий. Это учебный снаряд, фактически муляж, о чем по всей форме и правилам, как сообщила собеседница, на нем написано.

Прочитали ли сотрудники полиции эту надпись, остается загадкой. Хотя они не могли не заметить ее, если тщательно осматривали свою сенсационную находку. Но вместо того, чтобы взять на вооружение очевидное свидетельство того, что снаряд не боевой, а учебный, представители столичного инспектората оцепили жилой дом, в котором находится библиотека, эвакуировали всех, кто находился в здании, вызвали саперов, которые, кстати, приехали лишь к вечеру — не особенно, судя по всему, спешили. Может быть, понимали, что в таких случаях о боевых снарядах речи быть не может.

Такси
© Photo: pixabay
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Зато, пока ехали саперы, на месте "происшествия" побывали, по словам администратора библиотеки, криминалисты и многие сотрудники других силовых структур. В общем, все флаги были в гости… Даже телевидение — несколько съемочных групп, "официальную" информацию от которых затем очень быстро перехватили те печатные СМИ, что алчут сенсационной свежатинки.

Все это время в библиотеке находился местный участковый, в задачи которого входило стеречь снаряд и администратора, чтобы она не сбежала и не унесла с собой "опасный" предмет.

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Наконец, прибыли саперы, осмотрели снаряд… посмеялись. Даже отпустили ремарку: "Что они там все читать разучились, что ли?!". Саперы выдали заключение, в котором черным по белому указано, что снаряд — учебный (фото документа приводим здесь), и только потом оцепление сняли.

Заключение саперов о том, что снаряд, обнаруженный в библиотеке, - учебный
© Sputnik / NICU GONCEAR
Заключение саперов о том, что снаряд, обнаруженный в библиотеке, - учебный

В заключении осталось два вопроса без ответа. Первый — кому было выгодно чтобы поднялся столь сильный, заведомо неоправданный шум, и чтобы на библиотеку была брошена грязная, липкая тень "причастности к чему-то". Видимо, признается собеседница корреспондента Sputnik, это было нужно кому-то из "своих", из сотрудников библиотеки, решивших по каким-то им одним ведомым причинам насолить и за неимением других инструментов действий выбравших этого "рака на безрыбье" — муляж боеприпаса.

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Второй вопрос — зачем полиции, где уже в тот же день, во вторник, знали о том, что снаряд не боевой, на следующие сутки выдавать пресс-релиз, где нет ни единого слова о том, что боеприпас учебный? Неужели, у кого-то из сотрудников такие нелады с раскрываемостью, что было решено "выделиться" за счет липового форс-мажора?! Или же мы просто имеем дело с банальной оплошностью?

Скриншот пресс-релиза Кишиневского инспектората полиции
© Photo: politiacapitalei.md
Скриншот пресс-релиза Кишиневского инспектората полиции

Конечно же, мы ни в коем случае не пытаемся умалить роль органов правопорядка в нашей жизни. В полиции трудится немало самоотверженных людей, готовые ежедневно рисковать своей жизнью ради нашей с вами безопасности. Поэтому пожелаем им крепкого здоровья и удачи в их нелегком деле!

А муляж снаряда представители власти увезли. Зачем, спрашивается, если саперы уже дали заключение. Может, еще вернут? Пока же здание библиотеки "штурмуют" телевизионщики, сразу несколько съемочных групп, и требуют показать "шокирующую находку", не веря, что ее увезли. Руководство Кишиневского инспектората полиции в это время продолжает молчать, не дав на свой сайт никакой обновленной информации.

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Теги:
библиотека, снаряд, муляж, полиция, Кишинев
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