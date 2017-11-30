Кража в кишиневской маршрутке: как водитель жестоко наказал вора

Опасные маршрутки Кишинева - поездка в столичном общественном транспорте может оставить без ценных вещей: как не стать жертвой карманника и не лишиться кошелька?

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Карманные кражи в общественном транспорте Кишинева явление не редкое. Очередной случай произошел в маршрутном такси №113 на бульваре Дачия в столичном секторе Ботаника. Как сообщили в пресс-службе инспектората полиции Кишинева, водитель микроавтобуса поспособствовал задержанию карманного вора, который обокрал шестнадцатилетнюю девушку.

Подросток обнаружила, что у нее пропал кошелек. О чем она сразу сообщила водителю маршрутки, который, заблокировав двери машины, поехал в инспекторат полиции сектора Ботаника. В результате правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, при котором обнаружили украденный им кошелек.

"Вечером, около 19.00, я ехала в маршрутке номер 113 по Бульвару Дачия. У меня украли кошелек — вытащили из сумки. После чего полицейские задержали неизвестного человека, который у меня украл кошелек", — рассказала на допросе девушка.

Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления. В ходе допроса выяснилось, что он причастен еще, как минимум, к трем случаям карманных краж, совершенных им в общественном транспорте Кишинева.

Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф 13-17 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или тюремный срок до двух лет.

С начала года в столице зарегистрировано 88 карманных краж, что в несколько меньше, если сравнивать с показателями прошлого года.

Советы полиции, как не стать жертвой карманника: