Кража в кишиневской маршрутке: как водитель жестоко наказал вора

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Карманные кражи в общественном транспорте Кишинева явление не редкое. Очередной случай произошел в маршрутном такси №113 на бульваре Дачия в столичном секторе Ботаника. Как сообщили в пресс-службе инспектората полиции Кишинева, водитель микроавтобуса поспособствовал задержанию карманного вора, который обокрал шестнадцатилетнюю девушку.
Подросток обнаружила, что у нее пропал кошелек. О чем она сразу сообщила водителю маршрутки, который, заблокировав двери машины, поехал в инспекторат полиции сектора Ботаника. В результате правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, при котором обнаружили украденный им кошелек.
"Вечером, около 19.00, я ехала в маршрутке номер 113 по Бульвару Дачия. У меня украли кошелек — вытащили из сумки. После чего полицейские задержали неизвестного человека, который у меня украл кошелек", — рассказала на допросе девушка.
Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления. В ходе допроса выяснилось, что он причастен еще, как минимум, к трем случаям карманных краж, совершенных им в общественном транспорте Кишинева.
Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф 13-17 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или тюремный срок до двух лет.
С начала года в столице зарегистрировано 88 карманных краж, что в несколько меньше, если сравнивать с показателями прошлого года.
Советы полиции, как не стать жертвой карманника:
- Не стоить хранить деньги в задних карманах.
- Если в общественном транспорте много народу — нужно внимательно следить за вещами и окружающими людьми.
- Сумка, за которой не смотрит ее хозяин, — подходящая мишень для карманника.
- Сумку или багаж нужно держать в поле своего зрения.
- Не забывайте, что большинство карманников хорошо одеты. Воры могут быть разного возраста и пола.