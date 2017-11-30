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Алкоголизм

Контрабанда спирта из Молдовы привела к Марадоне

© Photo: pixabay
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Контрабанда спирта из Молдовы привела к Марадоне, правда, не к футболисту, а к очень предприимчивому жителю Украины, которого в народе прозвали в честь великого футболиста

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik, Николай Костыркин. Недавно все молдавские СМИ писали о том, что близ села Василкэу Сорокского района был найден спиртопровод — приспособление, для перекачки спирта, что совершенно понятно из названия "девайса".

Ограждения на границе, архивное фото
© AP Photo / Bulgarian Government
Невезучие контрабандисты хотели "гонять" водку через спиртопровод

Тридцать метров шланга покоилось на дне Днестра, а конец был закопан в землю берега.

Были задержаны и допрошены ряд граждан Молдовы и Украины. По их словам, спирт должны были перегонять из нашей страны на Украину.

Качать недалеко

Таких спиртопроводов, судя по всему, немало в нашей стране как на берегу Днестра, так и на берегу Прута. Но история с этим примером контрабанды "местного разлива" получила неожиданное и интересное для массовой аудитории продолжение в украинских СМИ.

На границе Молдовы с Украиной найден трубопровод для перекачки спирта >>>

Аккурат напротив села Василкэу (для тех, кто не знаком с современными вариациями молдавской топонимики, раньше его называли Васильково) на другом берегу Днестра лежит украинское село Великая Косница Винницкой области. Там, как оказалось, живет местный спиртовой магнат по прозвищу Марадона. Имя его журналисты соседней страны не приводят, а столь звучное прозвище, по их мнению, он получил потому, что, наверное, быстро бегает. По крайней мере, от мер соблюдения закона бегал очень уж активно. Но — добегался.

Бармен разливает напитки
© Sputnik/ Евгений Одиноков
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Более десяти раз Марадона привлекался за незаконное перемещение контрабандного спирта на Украину. Неизвестно, кто "крышевал" предприимчивого селянина, но 25 ноября 2017 года в Великую Косницу с проверкой нагрянули сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и налоговики. В тот же день местные пограничники обнаружили на берегу Днестра спиртопровод, глубоко зарытый в землю — пришлось даже экскаватор использовать.

Настоящий завод

Вскоре пресс-центр Управления СБУ по Винницкой области сообщил, что правоохранители установили личности троих мужчин, причастных к нелегальному бизнесу. В жилье одного из них был оборудован "стационарный пункт перекачки спирта". Там же оперативники нашли 15 бочек со спиртом емкостью около 3,5 тысячи литров, полиэтиленовые шланги, инструменты для подземных работ, мотонасосы и резиновую лодку.

В Одесской области пограничники разоблачили трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта
© Photo: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
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На соседнем подворье сотрудники СБУ отыскали замаскированный подземный резервуар, рассчитанный на пять тысяч литров. Это хранилище и дом сообщались подземным ходом.

Теперь открыто уголовное дело за "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров".

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По словам местных жителей, Марадоне — 52 года, с ним "работает" мужчина 36 лет. У кого-то из соседей главный преступный мозг села арендовал два дома под свой промысел. Из этих строений, переоборудованных под спиртохранилища, контрабандная жидкость поставлялась в "цеха", расположенные в южных районах Винницкой области.

Лучший спирт

Причем, селяне уверяют, что в Молдове Марадона якобы брал исключительно спирт экстра-класса, который использовался затем для изготовления "элитного" фальсификата. Эту информацию неофициально подтверждают и в силовых ведомствах.

Фредолин Лекарь
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Селяне вспоминают, что Марадона на контрабанде попадался регулярно, а в 2010 году даже отсидел восемь месяцев, пока статью, по которой он отбывал срок, не декриминализировали. Позже мужчина обычно ограничивался штрафами с конфискацией.

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В предыдущий раз Марадона попал в поле зрения силовиков осенью прошлого года. Тогда "магнат" хотел уйти от представителей правопорядка по Днестру вплавь. На новом месте мужчина обосновался весной 2017 года. С тех пор якобы раз в неделю в доме спиртового "магната" замечали оживление. Люди полагают, что это связано с "приемом товара".

Судя по всему, спирт в "стационарный пункт" в Великой Коснице поступал по полиэтиленовому шлангу, пролегавшему по дну Днестра местному пастбищу, а затем перекачивался в подземное хранилище.

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Теги:
спиртопровод, Марадона, Молдова, Украина, Общество
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