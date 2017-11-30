В Молдове чиновники помогали уклоняться от военной службы

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура в сотрудничестве со Службой информации и безопасности раскрыла схему, как ряд чиновников Военного центра Кишинева за деньги помогали гражданам избежать срочной службы в армии. Об этом в четверг сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.
Как уточнили в ведомстве, следили за махинациями касательно призыва в течение двух месяцев. Это было одной из мер по расследованию уголовного дела, открытого по факту пассивной коррупции и превышения служебных полномочий.
В частности, 29 ноября были проведены обыски в Военном центре, а также в домах подозреваемых. В ходе обысков удалось собрать дополнительные доказательства по делу.
Следствие утверждает, что чиновники Военного центра Кишинева за деньги способствовали тому, чтобы граждане Молдовы уклонялись от срочной военной службы или получали военный билет, не служа в армии. Параллельно должностные лица обеспечивали выдачу недействительных документов о военном учете.
К схеме привлекались члены медкомиссии, с помощью которых выдавались заключения о негодности к службе.
В ходе расследования задержали начальника территориального отдела Военного центра Кишинева и руководителя медицинской комиссии того же учреждения. Кроме того, еще одна чиновница стала подозреваемой по данному делу.
В министерстве обороны Молдовы подчеркнули, что открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами и готовы предоставить всяческую поддержку помощь для расследования указанного дела.
Кроме того, в Минобороны создали свою внутреннюю комиссию, чтобы выяснить, как подобное могло произойти.