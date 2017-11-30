В Молдове чиновники помогали уклоняться от военной службы

Правоохранительные органы и СИБ раскрыли схему, как гражданам Молдовы помогали уклоняться от призыва в армию – есть задержанные

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура в сотрудничестве со Службой информации и безопасности раскрыла схему, как ряд чиновников Военного центра Кишинева за деньги помогали гражданам избежать срочной службы в армии. Об этом в четверг сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Как уточнили в ведомстве, следили за махинациями касательно призыва в течение двух месяцев. Это было одной из мер по расследованию уголовного дела, открытого по факту пассивной коррупции и превышения служебных полномочий.

В частности, 29 ноября были проведены обыски в Военном центре, а также в домах подозреваемых. В ходе обысков удалось собрать дополнительные доказательства по делу.

© Photo: из личного архива Кишинев на перепутье: куда пойдет молдавская армия

Следствие утверждает, что чиновники Военного центра Кишинева за деньги способствовали тому, чтобы граждане Молдовы уклонялись от срочной военной службы или получали военный билет, не служа в армии. Параллельно должностные лица обеспечивали выдачу недействительных документов о военном учете.

К схеме привлекались члены медкомиссии, с помощью которых выдавались заключения о негодности к службе.

В ходе расследования задержали начальника территориального отдела Военного центра Кишинева и руководителя медицинской комиссии того же учреждения. Кроме того, еще одна чиновница стала подозреваемой по данному делу.

В министерстве обороны Молдовы подчеркнули, что открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами и готовы предоставить всяческую поддержку помощь для расследования указанного дела.

Кроме того, в Минобороны создали свою внутреннюю комиссию, чтобы выяснить, как подобное могло произойти.