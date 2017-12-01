Правоохранители Молдовы, России и Украины "накрыли" сеть наркодиллеров

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Четыре жителя Каушанского района задержаны по подозрению в торговле наркотиками.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, мужчинам — от 30 до 45 лет, они помещены под 30-дневный арест.

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Следствие установило, что лидер группировки и курьер 10 ноября 2017 года выехали из Испании в Молдову на автомобиле модели Audi, в котором были спрятаны 30 килограммов гашиша стоимостью около трех миллионов леев. Преступники прибыли в Молдову 22 ноября. Тогда же транспортное средство было подвергнуто обыску.

Следы ОПГ вели в Россию. Там полиция задержала в июле 2017 года ряд лиц, у которых нашли 40 килограммов гашиша на сумму около четырех миллионов леев.

Члены группировки координировали свои действия через интернет-мессенджеры — viber, skype, WhatsApp и т.д.

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Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Аналогичные сведения о наркодилерах сообщают и СМИ Украины. Согласно этой информации, в соседней стране также был перекрыт транзитный канал контрабанды гашиша из Испании в Россию. Молдавские и украинские правоохранительные органы действовали в контексте этой операции совместно.

Организатор контрабанды наркотиков, является гражданином Молдовы, и за четыре дня до объявления его в международный розыск Интерполом он прибыл на Украину, во Львовскую область, в город Трускавец, где его задержали местные пограничники.

Также украинские пограничники обнаружили на КПП в Сумской области таблетки психотропного действия. Препараты находились среди личных вещей гражданки Молдовы, которая направлялась на выезд из Украины. Было найдено 10 таблеток фенозепама с содержанием психотропных веществ.