Какова цена "освобождения" от военной службы в Молдове

Бизнес на военных билетах: как в Молдове помогают призывникам укрыться от прохождения службы в армии

Двое жителей Бельц были задержаны по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра, они потребовали и получили 800 евро от некоего молодого человека за то, чтобы освободить его от прохождения военной службы и выдать ему военный билет.

Подозреваемые пообещали, что смогут повлиять на ответственных лиц территориального военного центра Бельц, которые, якобы, выдадут необходимые документы. Один из задержанных работает в этой же структуре.

Если их вина будет доказана, им грозит до шести лет тюрьмы или штраф в размере до 200 тысяч леев.